Autovittani Frena | Sconfitta a Olginate e la Leadership in Serie DR2 è Più Incerta

L’Autovittani ha subito una sconfitta a Olginate, in provincia di Lecco, perché ha commesso troppi errori nel secondo tempo. La squadra ha perso terreno nella corsa alla vetta della Serie DR2, aprendo nuovi dubbi sulla propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione il primato attuale.

Autovittani Frena la Corsa: Battuta d'Arresto in Serie DR2 e Nuovi Scenari per la Leadership. La sfida al vertice della Serie DR2 ha visto l'Autovittani sconfitta sul campo di Olginate, in provincia di Lecco. Un risultato inatteso che interrompe la striscia positiva della squadra e ridisegna gli equilibri di un campionato sempre più combattuto, aprendo nuove prospettive nella corsa alla promozione. Una Partita Decisiva nel Cuore della Lombardia. Il match di Olginate rappresentava un momento cruciale per la stagione dell'Autovittani. La squadra, reduce da una serie di vittorie consecutive, puntava a consolidare il proprio primato in classifica.