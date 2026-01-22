Basket - Serie DR2 maschile La Marex sempre più a fondo Sconfitta anche a Pietrasanta

Settima sconfitta consecutiva, ultimo posto in classifica, staccata di due vittorie nei confronti di Pontremolese e Folgore Fucecchio, con tre vittorie e dieci sconfitte. E’ il bilancio a fine girone di andata della Marex Nuovo Basket Altopascio. L’ultimo ko a Pietrasanta, 61-52, contro il Versilia. Il team rosablu, allenato da Andrea Nicolosi (foto), è una matricola, ha avuto una quantità industriale di infortuni o di problemi di lavoro dei giocatori che hanno impedito allenamenti e partite al completo, mai a ranghi compatti. Secondo peggior attacco del campionato (peggio solo Crocetta che, però, compensa con la miglior difesa) e ultima vittoria, a Chiesina Uzzanese, datata 15 novembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

