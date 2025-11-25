Auto sbanda e finisce nel fosso cappottandosi | ferita una donna Indagini sulla dinamica

Ferraratoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sbandata, l’auto che finisce nel fosso e si cappotta. E’ l’incidente avvenuto martedì mattina (25 novembre), intorno alle 9, lungo via Alta, a Copparo. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 – con il preallarme lanciato anche all’elisoccorso, che poi ha annullato l’intervento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

