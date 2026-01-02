Tetto in fiamme a Capodanno | caschi rossi ancora impegnati in operazioni di spegnimento

A Montesarchio, la notte di Capodanno, un incendio ha interessato il tetto di una palazzina di tre piani. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. L’intervento, iniziato immediatamente, prosegue per garantire la sicurezza della zona e prevenire ulteriori rischi.

Tempo di lettura: < 1 minuto I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza la tettoia di una palazzina a tre piani andata a fuoco la sera dell'ultimo dell'anno a Montesarchio. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Bonea e del Comando Provinciale, a 36 ore dal primo accesso sul posto, stanno ancora effettuando lavori di spegnimento degli ultimi focolai per poter quindi mettere in sicurezza l'area e poi la bonifica. La causa del rogo deve essere ricercata con buona probabilità ad un cattivo funzionamento della canna fumaria a servizio del palazzo, forse ostruita.

