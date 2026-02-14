Auricolari Bluetooth sotto attacco | ti ascoltano anche quando sono spenti e non lo sai nemmeno

Gli esperti hanno scoperto che alcuni auricolari Bluetooth trasmettono dati anche quando sono spenti, mettendo a rischio la privacy degli utenti. Questa vulnerabilità riguarda diversi modelli sul mercato, che continuano a ricevere e inviare informazioni senza che il proprietario se ne accorga. Un esempio concreto riguarda le registrazioni vocali che potrebbero essere intercettate e sfruttate da malintenzionati.

Non lo sai nemmeno ma ti ascoltano anche quando i tuoi auricolari sono spenti: l’attacco ai modelli bluetooth. Una nuova e inquietante vulnerabilità sta scuotendo il mondo degli accessori audio Bluetooth. Si chiama WhisperPair ed è stata scoperta da un team di ricercatori dell’Università KU di Lovanio, in Belgio. Il problema non riguarda un singolo modello o un marchio isolato, ma un’intera generazione di dispositivi che utilizzano Google Fast Pair, la tecnologia pensata per rendere immediata la sincronizzazione tra smartphone e accessori. Quella che doveva essere una comodità si sta rivelando un potenziale incubo per la privacy di centinaia di milioni di utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

