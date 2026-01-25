Juve-Napoli si fa male un altro titolare | salta la super sfida

Nella giornata di oggi, la Juventus dovrà fare a meno di un altro titolare a causa di un infortunio, compromettendo la preparazione alla delicata sfida contro il Napoli. La partita, programmata per questo pomeriggio, si presenta con alcune assenze importanti, influenzando le strategie delle due squadre. La situazione aggiunge ulteriori variabili a un confronto già molto atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Altra tegola a pochissime ore dalla super sfida tra Juventus e Napoli: si fa male e salta il match di questo pomeriggio. Juve-Napoli rischia di perdere un altro dei protagonisti più attesi: Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo – stando a quanto riferito in queste ore da ‘Sport Mediaset’ – avrebbe infatti accusato un risentimento muscolare: la decisione definitiva verrà presa a breve, ma si va verso il forfait dell’ex Torino e verso il rientro in campo dal 1? di Meret, appena tornato a disposizione dopo l’infortunio alla spalla. Milinkovic-Savic (LaPresse) – calciomercato.it Una pesante tegola per Antonio Conte, costretto già a rinunciare ai vari Rrahmani, Anguissa, Gilmour De Bruyne, Neres e Politano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Juve Napoli, altro forfait in vista della super sfida! Tifosi con il fiato sospeso, tutti gli ultimi aggiornamentiJuve Napoli si avvicina, ma emergono nuove incognite legate alla formazione.

