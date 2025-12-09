Grandi novità Certificato di malattia | in Italia cambia tutto Da quando

Thesocialpost.it | 9 dic 2025

Il percorso verso una nuova stagione di semplificazioni per medici e pazienti ha compiuto un passo decisivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del disegno di legge dedicato al tema. Tuttavia, come chiarisce la  Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), le novità più attese — certificati di malattia rilasciabili in televisita e ricette ripetibili valide fino a 12 mesi —  non diventeranno operative immediatamente, ma richiederanno ulteriori passaggi tecnici e politici. Malattia certificata a distanza: la telemedicina equiparata alla visita in presenza. La prima innovazione riguarda la possibilità, finora esclusa, di rilasciare  certificati di malattia tramite televisita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

