Argentina Open | Baez e Carabelli ai quarti Darderi sfida Martinez in un torneo ricco di talenti sudamericani

Juan Baez e Facundo Carabelli sono approdati ai quarti di finale dell’Argentina Open, dopo aver battuto rispettivamente avversari provenienti da Uruguay e Italia. Durante la partita, Baez ha mostrato una forte determinazione con colpi potenti, mentre Carabelli ha sfoderato un gioco solido e preciso. Nel frattempo, Dario Darderi si prepara a sfidare l’argentino Martinez, mentre il torneo a Buenos Aires vede in campo molti giovani talenti sudamericani pronti a mettersi in mostra.

Baez e Carabelli Spingono l'Argentina ai Quarti di Finale: Darderi Sfida Martinez a Buenos Aires. Buenos Aires è teatro di un'entusiasmante avanzata tennistica argentina all'IEB+ Argentina Open 2026, torneo ATP 250 sulla terra rossa. Sebastian Baez e Camilo Ugo Carabelli hanno conquistato un posto tra gli otto migliori, mentre lo spagnolo Pedro Martinez si è assicurato il passaggio del turno e affronterà l'italiano Luciano Darderi nei quarti di finale. Il torneo si conferma un importante banco di prova per i talenti sudamericani e un'occasione per il tennis italiano di mettersi in mostra. Baez Domina Buse e Raggiunge i Quarti. Pedro Martinez ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dell'ATP250 di Buenos Aires dopo aver battuto un avversario in rimonta, mentre Luciano Darderi ha ottenuto un successo convincente sulla terra rossa argentina. Durante gli Australian Open 2026, il campo 6 di Melbourne ha visto una partecipazione vivace di tifosi italiani e argentini.