Incendio a Torino in corso Re Umberto | stabile evacuato tre persone ustionate

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in corso Re Umberto a Torino, coinvolgendo il secondo piano di un edificio al civico 32. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, evacuando lo stabile e soccorrendo tre persone rimaste ustionate. L’intervento è ancora in corso per domare le fiamme e gestire la situazione.

Intervento in corso da parte dei vigili del fuoco di Torino in corso Re Umberto per un incendio al secondo piano di un palazzo situato al civico 32. Nella mattinata di martedì 16 dicembre i vigili del fuoco sono sul posto con 6 squadre, per un totale di 17 unità, e stanno intervenendo per. La zona è stata parzialmente isolata, con possibili ripercussioni sulla viabilità di corso Re Umberto, una delle arterie più trafficate della città.

Incendio a Torino in corso Re Umberto: stabile evacuato, sul posto 6 squadre dei vigili del fuoco

INCENDIO A RIVALTA: A FUOCO UNA VILLETTA https://www.torinocintura.it/2025/12/13/incendio-a-rivalta-a-fuoco-una-villetta/ #rivalta #incendio #villetta #torinocintura #cinturaditorino #torino #torinoedintorni - facebook.com facebook

Torino, incendio in un palazzo di 5 piani: due persone ustionate

