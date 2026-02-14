Apple cede alla pressione UE | iOS 26.3 abilita il trasferimento dati verso Android Fine all’ecosistema chiuso?

Apple ha aggiornato iOS alla versione 26.3 dopo aver ricevuto richieste dall’Unione Europea, rendendo possibile il trasferimento diretto dei dati verso dispositivi Android. Questa novità permette agli utenti di spostare contatti, foto e altri file senza dover ricorrere a programmi esterni. L’azienda aveva sempre mantenuto un sistema chiuso, ma ora sembra aprire una breccia. La mossa arriva in un momento in cui le normative europee spingono per maggiore apertura negli ecosistemi digitali.

iOS 26.3: Apple apre le porte ad Android sotto il pressing europeo. Una svolta inattesa nel mondo degli smartphone. Apple ha rilasciato globalmente iOS 26.3 per iPhone, introducendo un sistema di trasferimento dati verso dispositivi Android. Questa novità, resa possibile dalla collaborazione con Google, è una diretta conseguenza delle direttive del Digital Markets Act europeo, che mira a rendere il mercato digitale più aperto e competitivo. La pressione del Digital Markets Act e la nascita del trasferimento dati. Per anni, il passaggio da un iPhone ad un dispositivo Android è stato un'operazione complessa e spesso frustrante per gli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Apple apre il suo sistema: iOS 26.3 semplifica il passaggio ad Android e migliora l'interoperabilità. Ios 26.3 arriva: trasferire dati iphone su android è facile e veloce