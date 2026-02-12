Apple apre il suo sistema | iOS 26.3 semplifica il passaggio ad Android e migliora l’interoperabilità

Apple ha lanciato oggi iOS 26.3, un aggiornamento che punta a rendere più facile il passaggio ad Android e a migliorare l’interoperabilità tra dispositivi. La mossa arriva in un momento in cui il Digital Markets Act mette sotto pressione le grandi aziende tech, spingendole a facilitare l’uso di servizi e sistemi di altri produttori. Con questa versione, Apple sembra voler rispondere alle richieste di maggiore apertura, mantenendo il suo ecosistema più accessibile.

Apple apre il suo ecosistema: iOS 26.3 e la sfida del Digital Markets Act. Apple ha rilasciato oggi, 12 febbraio 2026, iOS 26.3, un aggiornamento che introduce importanti cambiamenti volti a semplificare l’interoperabilità con altri sistemi operativi e dispositivi, in particolare quelli Android. La novità principale riguarda la facilitazione del trasferimento dati tra iPhone e smartphone concorrenti, ma l’update include anche miglioramenti nell’inoltro delle notifiche su accessori di terze parti e un accoppiamento più rapido con dispositivi audio e smartwatch non prodotti da Apple. Queste modifiche, seppur graduali, riflettono una risposta alle nuove normative europee e alle crescenti richieste di maggiore flessibilità da parte degli utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Apple iOS

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

iOS 26: Ecco la data ufficiale di rilascio per gli iPhone compatibili

Ultime notizie su Apple iOS

Argomenti discussi: Apple, con Xcode 26.3 gli agenti di OpenAI e Anthropic scrivono codice in autonomia; CarPlay apre a ChatGPT e Google Gemini: il futuro dell'AI in auto; Questa applicazione ti fornirà un driver gratuito per Apple TV su Mac; Notizie in evidenza, settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio | iPhone Islam.

Apple rilascia il nuovo AirTag con quattro importanti aggiornamenti rispetto al modello precedenteAppleil nuovo AirTag supera il dispositivo di localizzazione originale dell'azienda in quattro aree chiave. Tuttavia, il prezzo rimane invariato e Apple mantiene la compatibilità con gli accessori esi ... notebookcheck.it

Apple apre il suo quinto retail store negli Stati UnitiProsegue l’apertura dei negozi diretti della casa della Mela con l’inaugurazione del primo punto vendita di Chicago. Fatto su misura per gli appassionati e con un angolo-demo per i bambini Apple ha ... 01net.it

CarPlay cambia volto: Apple apre la strada ai chatbot AI in auto x.com

Il mercato dell’Intelligenza Artificiale sta vivendo un’accelerazione senza precedenti. Non parliamo più solo di “chatbot”, ma di una vera e propria ristrutturazione dei giganti tech: - Integrazione ibrida: Apple apre Siri a Google Gemini per colmare il gap sulla co - facebook.com facebook