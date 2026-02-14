Il nome di Saul Nanni compare nel programma Verissimo del 14 febbraio, dopo che il giovane attore ha ricevuto una proposta di lavoro importante. La puntata dedicata a San Valentino offrirà anche un momento speciale con Melissa Satta che ricorderà i suoi primi 40 anni di carriera e le sfide affrontate. Tra gli ospiti, anche alcuni amici della showgirl che racconteranno momenti inediti della sua vita.

San Valentino all’insegna delle sorprese per i telespettatori di Verissimo: nella puntata del 14 febbraio del talk show condotto da Silvia Toffanin ci sarà spazio per il giovanissimo talento di Saul Nanni e per il racconto dei primi 40 anni di Melissa Satta. Ma non mancheranno le sorprese. Verissimo, Saul Nanni tra gli ospiti del 14 febbraio. Nella puntata del 14 febbraio, Silvia Toffanin accoglie nel salotto di Verissimo il giovanissimo Saul Nanni, attualmente al cinema accanto a Valeria Golino in La Gioia. Classe 1999, l’interprete bolognese è uno dei volti più richiesti della sua generazione: tra i suoi lavori di maggior successo si ricordano Il fulgore di Dony diretto da Pupi Avati; Sotto il sole di Riccione; Brado di Kim Rossi Stuart e la serie Supersex, dove interpreta Rocco Siffredi da giovane. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 14 febbraio: arrivano Melissa Satta e Saul Nanni

Saul Nanni, l’attore italiano noto per il suo sorriso dolcissimo e gli occhi magnetici, sarà ospite per la prima volta a ‘Verissimo’ sabato 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, per parlare della sua carriera in ascesa e della relazione con la fidanzata, che ha sempre mantenuto lontana dai riflettori.

Sabato 14 febbraio, Verissimo torna in onda con ospiti famosi e interviste esclusive, dopo aver annunciato le registrazioni di questa settimana.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Verissimo, sabato 14 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi; Helena Prestes e Javier Martinez ospiti a Verissimo; Verissimo, ospiti del 14 e 15 febbraio: da Rita Pavone a Saul Nanni, tutte le anticipazioni del weekend; Verissimo, sabato 14 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi.

Verissimo, sabato 14 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi(Adnkronos) – Torna l’appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 14 febbraio, e domani, domenica 15 febbraio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. sassarinotizie.com

Verissimo, anticipazioni e spoiler ospiti puntate 14 e 15 febbraio: da Melissa Satta a Rocco Casalino e il compagno Alejandro, tutti gli ospitiSabato 14 e domenica 15 febbraio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Ecco gli ospiti del ... msn.com

#verissimo, anticipazioni ospiti puntate 14 e 15 febbraio: da Melissa Satta a Rocco Casalino e il compagno Alejandro, tutti gli os... x.com

Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità Leggi articolo completo su La Milano facebook