Ancelotti sempre più brasiliano | il ct si gode il Carnevale di Salvador

Carlo Ancelotti ha deciso di partecipare al Carnevale di Salvador, attirato dalla vivacità e dai colori di questa festa tradizionale brasiliana. La sua presenza in città nasce dalla volontà di immergersi nella cultura locale e di condividere momenti autentici con i residenti. Ancelotti si trova tra le strade affollate, tra musica e balli, vivendo un’esperienza che lo avvicina sempre di più al cuore del Brasile.

Carlo Ancelotti è sempre più immerso nell'ambiente brasiliano, tanto dal punto di vista calcistico quanto culturale. Il ct della Seleçao ha voluto assistere dal vivo al carnevale di Salvador de Bahia. Direttamente dal palco, il cantante Léo Santana ha chiesto a "Re Carlo" di portare Neymar al Mondiale e l'ex allenatore del Real si è limitato a ringraziato per il consiglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancelotti sempre più "brasiliano": il ct si gode il Carnevale di Salvador Allegria e colori, il carnevale Bosino abbraccia El Salvador La festa del Carnevale Bosino sta per ripartire. Ancelotti Brasile: deciso il futuro del ct. La Federazione prende questa posizione sul tecnico italiano, cosa succederà La Federazione brasiliana ha confermato che Carlo Ancelotti resterà alla guida della nazionale, respingendo le vospettive di un suo possibile addio dopo le recenti qualificazioni mondiali. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Carlo Ancelotti sempre più al centro del progetto: il CT del Brasile è pronto a firmare il rinnovo; L'umiltà di Ancelotti ha stregato il Brasile. Vogliamo tutti il Mondiale con lui; Nove brasiliani (più uno) da tenere d’occhio per il Mondiale 2026; Falcao: Gasperini l’uomo giusto per la Roma. Italia e Brasile in crisi di talenti. Ancelotti dimentica il Mondiale: carnevale scatenato in Brasile per il ctIl ct del Brasile, Carlo Ancelotti, celebra il Carnevale tra Salvador, San Paolo e Rio: eventi, ospiti vip e osservazioni al Maracanã in vista della Coppa del Mondo. sport.virgilio.it Brasile, Ancelotti ad un passo dal rinnovo: firma fino al 2030Il Brasile vuole continuare a lavorare con Carlo Ancelotti per il futuro della Seleçao: accordo per il rinnovo fino al 2030 ad un passo ... europacalcio.it Carlo Ancelotti, da ct del Brasile, ha vissuto per la prima volta il Carnevale di Rio de Janeiro. Nel cuore della festa del popolo brasiliano, il cantante Léo Santana ha chiesto all'allenatore italiano di riportare in Nazionale Neymar Júnior, assente dall'ottobre 202 x.com Il carnevale brasiliano secondo Carletto Ancelotti Maglietta verdeoro, aura incalcolabile, sorisetto + sopracciglio inarcato e attitude italiana portata anche in Sud America L'anima della festa, Re Carlo idolo nostro X/Gabriella Gomes #Ancelotti #Rom facebook