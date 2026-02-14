Amore èin missione insieme Dalla scintilla in ambulanza al legame per domare il fuoco

Giulio, membro della Croce Bianca, ha rischiato la vita per salvare una persona in ambulanza, un gesto che ha rafforzato il suo legame con Monica, che lo sostiene orgogliosa del suo impegno.

"Giulio è figlio della Croce Bianca " sorride Francesco Orlandi. Monica è al suo fianco, fiera "del nostro capolavoro". Lei infermiera, lui tecnico specializzato, sono insieme nella vita e sul lavoro. Galeotto fu il turno di notte in ambulanza, da un capo al’altro della provincia a salvare vite. "Era il 2018 e oggi siamo una famiglia felice". Andrea Pacchiani e Marianna Armando indossano la stessa divisa: vigili del fuoco per scelta. "Ci siamo conosciuti durante il servizio civile di Marianna, tra noi è stato un vero colpo di fulmine". Il matrimonio nel 2012 e tre figli "di otto, sei e tre anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Osimo, in via Cialdini, per spegnere un incendio che ha interessato alcuni contatori elettrici nel vano scala di un condominio.

