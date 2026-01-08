Nel 2025 si sono registrate 414 vittime tra le persone senza dimora, un dato che evidenzia come il fenomeno non riguardi solo le grandi città, ma anche le aree Provinciali. Gaetano, 66 anni, è stato trovato senza vita vicino ai carrelli di un supermercato a Mantova. Questa realtà spesso invisibile richiede attenzione e interventi mirati per contrastare la crescente emergenza sociale.

Gaetano aveva 66 anni. È morto accanto ai carrelli di un supermercato di Mantova negli ultimi giorni dell’anno. Lo hanno trovato avvolto negli abiti che usava come coperta. L’uomo è soltanto una delle 414 persone senza dimora che sono morte nel 2025 in Italia. “Una strage invisibile” per la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (fio.PSD) che da sei anni raccoglie i dati sui decessi dei clochard nel nostro paese. Eppure una morte su tre avviene in uno spazio pubblico facilmente visibile dai cittadini e dalle istituzioni. “Nel 34% dei casi i ritrovamenti sono infatti avvenuti in strada, parchi e aree pubbliche” si legge nel report della fio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La strage invisibile dei senza dimora, 414 morti nel 2025: “Non solo nelle grandi città, ma soprattutto in provincia”

Leggi anche: Strage invisibile dei senza dimora: quest’anno 400 morti

Leggi anche: ‘Dibattiti sull’invisibile’. La povertà a Cesena: "Trecento persone senza dimora nel 2025"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La strage invisibile: 414 i senza dimora morti nel 2025; La strage invisibile dei senza dimora, 414 morti nel 2025: “Non solo nelle grandi città, ma…; La strage silenziosa Emergenza senza dimora Ancora 79 vittime all’anno.

La strage invisibile. 414 i senza dimora morti nel 2025 - Continuano a essere oltre 400 gli homeless che muoiono in strada. vita.it