Allerta meteo arancione | sabato di piogge sulla Ciociaria
La protezione civile ha diramato un'allerta meteo arancione per sabato, a causa delle abbondanti piogge previste sulla Ciociaria. Le previsioni indicano temporali intensi che potrebbero provocare allagamenti e disagi nelle zone più a rischio. La pioggia, che si intensifica già dalla notte, sta portando con sé una diminuzione della visibilità e problemi alla viabilità.
Torna il maltempo. La Protezione Civile della Regione Lazio ha emesso un’allerta per criticità idrogeologica Il maltempo torna ad abbattersi sulla Regione Lazio. In uno degli inverni più piovosi degli ultimi anni, il cielo non sembra infatti volersi rasserenare. Nonostante la giornata di ieri, venerdì 13 febbraio, sia stata particolarmente calda e serena a Frosinone e provincia, già da oggi, sabato 14 febbraio, è tornato il brutto tempo sulla Ciociaria. La Protezione Civile della Regione Lazio ha infatti emesso un’allerta meteo arancione per la giornata di oggi. In particolar modo l’allerta è, sulla Ciociaria, per criticità idrogeologica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
