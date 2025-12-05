AREZZO Sono quattro i tifosi amaranto raggiunti dai provvedimenti di divieto di accesso agli stadi per la durata di un anno. I provvedimenti sono legati alla partita Ascoli-Arezzo, disputata allo stadio Del Duca lo scorso 23 novembre, per la quindicesima giornata del girone B di serie C. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine i tifosi aretini assiepati all’interno della curva ospiti si sono resi responsabili del lancio di numerosi fumogeni e dell’esplosione di sei "bombe carta". "Questo è avvenuto soprattutto a seguito del primo gol dell’Arezzo e – si legge nella nota della questura di Ascoli – a scopo evidentemente provocatorio, essendo l’incontro molto sentito da entrambe le tifoserie". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La questura di Ascoli emette i provvedimenti dopo quanto accaduto nella curva ospite. Lancio di fumogeni e bombe carta. Daspo per quattro tifosi amaranto