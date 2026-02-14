Africa Meloni | garantire la libertà di non migrare

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che l’Italia si impegna a garantire la libertà di non migrare, perché molte persone dell’Africa si trovano costrette a partire a causa della mancanza di opportunità. Meloni ha sottolineato che l’obiettivo del governo è offrire a uomini e donne di quel continente la possibilità di restare nel loro paese, contribuendo allo sviluppo locale. Per raggiungere questo traguardo, l’Italia vuole lavorare con i paesi africani e rafforzare i programmi di sviluppo. La premier ha anche fatto riferimento al pericolo rappresentato dai trafficanti di esseri umani, che spesso sfruttano la disperazione delle persone