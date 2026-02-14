Africa Meloni | garantire la libertà di non migrare
Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato che l’Italia si impegna a garantire la libertà di non migrare, perché molte persone dell’Africa si trovano costrette a partire a causa della mancanza di opportunità. Meloni ha sottolineato che l’obiettivo del governo è offrire a uomini e donne di quel continente la possibilità di restare nel loro paese, contribuendo allo sviluppo locale. Per raggiungere questo traguardo, l’Italia vuole lavorare con i paesi africani e rafforzare i programmi di sviluppo. La premier ha anche fatto riferimento al pericolo rappresentato dai trafficanti di esseri umani, che spesso sfruttano la disperazione delle persone
È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento all’Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana ad Addis Abeba. “Chi crede che la migrazione sia necessaria e indispensabile agisce in modo egoista. Se i giovani lasciano la loro terra e il loro popolo inseguendo la promessa di una vita migliore, cosa ne sarà della storia e cultura del Paese che hanno abbandonato? Queste parole non sono le mie, non quelle di un leader politico, ma di un figlio orgoglioso dell’Africa, il cardinale guineano Robert Sarah”, ha aggiunto Meloni. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
