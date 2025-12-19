Il piano Africa di Elon Musk | garantire la connessione a 170 milioni di persone e abbattere la povertà

Starlink, la costellazione satellitare di Elon Musk, sta lavorando a una nuova partnership strategica in Medio Oriente. La società ha annunciato una sinergia con Airtel Africa, per realizzare il servizio di connessione Direct-to-Cell in 14 paesi africani. Questa iniziativa toccherà oltre 170 milioni di utenti a partire dal 2026 e permetterà di estendere la tecnologia su un sesto continente, contribuendo anche a eliminare le zone prive di rete nelle aree remote. Questa nuova tecnologia contribuirà all’inclusione digitale e ridurrà le disuguaglianze sul territorio, favorendo l’accesso a educazione, sanità, opportunità economiche e servizi essenziali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

