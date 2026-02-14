Affari Tuoi Stefano De Martino stupito dal look di Martina | nuovo regalo di matrimonio

Stefano De Martino si è mostrato sorpreso dal nuovo look di Martina durante la puntata di Affari Tuoi in occasione di San Valentino. La donna ha deciso di sorprendere il marito con un regalo di matrimonio speciale: un cambio di stile che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto per i dettagli eleganti e il tocco personale. In una scena, Martina indossa un vestito colorato e accessori appariscenti, attirando l’attenzione di De Martino che ha espresso la sua sorpresa con un sorriso. La puntata si è concentrata anche sulla presenza di due concorrenti, entrambi con nomi simili: Andy e Dona.

La puntata di San Valentino di Affari Tuoi vede come protagonista due Andrea (lei si fa chiamare Andy e lui Dona). Si tratta di una coppia del Trentino, che vive a Bolzano e ha da sette mesi festeggiato l’arrivo di una bambina: Isabel. Si sono messi in gioco in un momento delicato, nella speranza di supportare in maniera straordinaria la propria neo famiglia. Caso vuole siano stati scelti proprio per la puntata dopo lo speciale con matrimonio celebrato. Anche loro infatti stanno per convolare a nozze. A settembre ci sarà il grande giorno e i due sono sembrati decisamente uniti. Puntata con brivido finale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera ha lasciato molti con l’amaro in bocca.

