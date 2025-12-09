DisFestival 2025 5mila partecipanti per una città inclusiva e senza barriere | Disattiviamo i pregiudizi e scriviamo il cambiamento
E’ stato un grande successo il DisFestival, la manifestazione, alla sua seconda edizione, organizzata dalla Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) che ha avuto luogo dal 29 novembre all’8 dicembre a Torino e in altre realtà del Piemonte. Con soddisfazione gli organizzatori registrano oltre 5.000 partecipanti nei sei appuntamenti. Un traguardo che supera quello raggiunto nella passata edizione. Il tema della disabilità è quanto mai importante e va affrontato in modo strutturalmente serio, articolato e innovativo per una città davvero inclusiva. Sono tantissime le persone con handicap, non solo anziane, che hanno diritto a una città vivibile. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
DisFestival 2025. 5mila partecipanti per una città inclusiva e senza barriere: “dDisattiviamo i pregiudizi e scriviamo il cambiamento”
Disfestival 2025: oltre 5000 partecipanti per un'edizione da record - Confermato il successo di pubblico per la seconda stagione dell'appuntamento ospitato alle Ogr dal 29 novembre all'8 dicembre ... Lo riporta torinoggi.it
