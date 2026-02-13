Pisa-Milan 1-2 | Modric ci riporta in vantaggio! | Serie A News

Luka Modric ha deciso il risultato della sfida tra Pisa e Milan, segnando il gol decisivo nel finale. Dopo aver scambiato palla con Samuele Ricci, il centrocampista croato ha insaccato da pochi metri, portando i rossoneri in vantaggio a cinque minuti dalla fine. La rete ha determinato il risultato finale di 2-1 per il Milan, lasciando i tifosi senza fiato fino all’ultimo secondo.