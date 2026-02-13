Pisa-Milan 1-2 | Modric ci riporta in vantaggio! | Serie A News
Luka Modric ha deciso il risultato della sfida tra Pisa e Milan, segnando il gol decisivo nel finale. Dopo aver scambiato palla con Samuele Ricci, il centrocampista croato ha insaccato da pochi metri, portando i rossoneri in vantaggio a cinque minuti dalla fine. La rete ha determinato il risultato finale di 2-1 per il Milan, lasciando i tifosi senza fiato fino all’ultimo secondo.
Il Milan di Massimiliano Allegri torna in vantaggio contro il Pisa di Oscar Hiljemark in occasione della partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo alla 'Cetilar Arena' di Pisa. All'85', sulla triangolazione veloce tra Samuele Ricci e Luka Modric torna in vantaggio! L'incursione del centrocampista croato in area di rigore del Pisa e il tocco di esterno destro a battere Nicolas sono da Pallone d'Oro! Pisa-Milan 1-2! . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
