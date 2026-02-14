A2 Reggio Calabria maltempo e incidenti | tamponamenti e Smart ribaltata causano code e allerta viabilità
La pioggia intensa ha provocato due incidenti sulla A2 a Reggio Calabria, causando code e disagi alla circolazione. Un’auto Smart si è ribaltata dopo un tamponamento, mentre un altro veicolo è stato coinvolto in un incidente poco più avanti. La strada si è riempita di veicoli fermi e si sono formate lunghe file di auto in attesa di riprendere il traffico. La polizia stradale ha emesso un’allerta per l’aumento dei rischi sulla carreggiata bagnata.
A2, Doppio Incidente a Reggio Calabria: Pioggia e Allerta per la Viabilità. Due incidenti ravvicinati, causati dal maltempo, hanno creato forti disagi sull’autostrada A2 nei pressi di Reggio Calabria nella serata di ieri, 14 febbraio 2026. Un tamponamento all’interno di una galleria e il ribaltamento di una Smart hanno rallentato il traffico in direzione sud, generando lunghe code e mettendo in luce le fragilità di un’infrastruttura cruciale per la mobilità regionale. Condizioni Meteo e Dinamica degli Incidenti. La giornata a Reggio Calabria si è conclusa con una serie di complicazioni sulla principale arteria stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Reggio Calabria, doppio incidente sull'A2: auto ribaltata. Nel pomeriggio di oggi si sono verificati due distinti incidenti sull'A2 a Reggio Calabria e precisamente in direzione sud. Entrambi i sinistri probabilmente sono stati causati dalla pioggia.
Maltempo a Reggio Calabria: notte di danni e devastazione. La città di Reggio Calabria si è svegliata oggi con un bilancio pesante dopo la notte di forte maltempo che ha colpito l'intero territorio urbano. Da nord a sud della periferia, il vento e la pioggia
