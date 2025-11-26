A tu per tu con i capitani d’impresa | Lodovico Bussolati racconta la visione di SDF

Scrutare una storia lunga quasi un secolo per provare a capire dove sta andando l’industria italiana. È lo spirito dell’appuntamento andato in scena martedì nella sede di Confindustria Bergamo, secondo incontro del ciclo “A tu per tu con i capitani d’impresa”. Ospite della serata è stato Lodovico Bussolati, Presidente e CEO di SDF, gruppo con radici a Treviglio e oggi tra i protagonisti globali dell’innovazione agricola. Guidato dalla presidente di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati, il dialogo ha attraversato la storia dell’azienda e i nodi più attuali della trasformazione industriale. Una storia che affonda nel 1927, quando i fratelli Francesco e Eugenio Cassani posero le basi di quella che diventerà SAME, progettando la prima trattrice industrializzata con motore diesel. 🔗 Leggi su Bergamonews.it