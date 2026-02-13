Picchia e accoltella due 18enni dopo aver consumato droga in casa | arrestato un 17enne

Un 17enne ha picchiato e accoltellato due ragazzi di 18 anni dopo aver assunto droga in un appartamento di via Gino Severini 5, nel quartiere Santa Giulia a Milano. La lite è scoppiata mercoledì sera e, secondo le testimonianze, l’aggressore era sotto effetto di sostanze stupefacenti. La scena si è svolta davanti a diversi passanti che hanno chiamato la polizia.

L'aggressione è avvenuta nei giorni scorsi in un appartamento in zona Santa Giulia a Milano. Il ragazzo, prossimo ai 18 anni, è stato fermato a Paullo La violenta aggressione a pugni e con un coltello in un appartamento di via Gino Severini 5, nel quartiere Santa Giulia a Milano, avvenuta mercoledì sera, si fa più chiara. La sfuriata, che ha avuto come vittime due ragazzi di 18 anni, sarebbe opera di un ragazzino di 17 anni, prossimo ai 18. È stato arrestato nella sua abitazione a Paullo (Milano) dalla polizia di Stato, coordinata dalla pm del tribunale dei minori Brunella Sardoni. Gli agenti delle Volanti sono risaliti a lui grazie ai dati rintracciati sul telefono cellulare di una delle vittime.

Questa mattina a Pomezia, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni di Roma.

Una ragazza di 17 anni è stata denunciata nel Mantovano per aver aggredito la madre e aver nascosto in casa droga e un coltello.

