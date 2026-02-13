Zoe Trinchero la mamma | Mi sto torturando per non averle detto di tornare a casa quella sera Lei odiava la violenza

Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, ha inviato un audio pieno di dolore in cui confessa di tormentarsi per non aver insistito affinché sua figlia tornasse a casa quella sera, consapevole del suo odio per la violenza. La donna ha raccontato che Zoe aveva paura delle botte e che spesso si chiudeva in se stessa per sfuggire ai litigi, ma quella sera non è riuscita a convincerla a tornare.

È un audio intriso di dolore e rimorso quello inviato a diversi quotidiani da Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, la diciassettenne brutalmente uccisa la sera del 6 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Il corpo della giovane è stato rinvenuto nel greto del rio Nizza, dove il ventenne Alex Manna, dopo aver confessato il delitto, l'aveva abbandonata. «Mi sto torturando per non averle detto di tornare subito a casa», dice la donna in un lungo messaggio affidato all'avvocato Fabrizio Ventimiglia. Il messaggio Il ricordo della figlia si trasforma in un monito collettivo. Non si tratta solo di una tragedia privata, ma di una questione che interroga l'intera comunità: «Vogliamo la verità e chiediamo che la società civile si mobiliti.

Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, si tormenta per non averle chiesto di tornare a casa quella sera, perché Zoe odiava la violenza.

Zoe Trinchero, la giovane studentessa di 16 anni, è morta a causa di un tragico femminicidio, un episodio che ha scosso l’intera comunità.

