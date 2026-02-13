ZES unica 2026 | bonus assunzioni 100% centro-sud come richiederlo quest’anno

La circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 spiega come ottenere il bonus assunzioni al 100% nel centro-sud. La misura, introdotta dal Decreto-Legge del 7 maggio 2024, mira a incentivare le assunzioni nelle aree interessate. Le aziende devono seguire precise procedure per applicare lo sgravio in busta paga. Quest’anno, le imprese possono usufruire di questa agevolazione e devono conoscere i passaggi corretti per richiederla.

La Circolare INPS del 3 febbraio 2026 numero 10 fornisce i chiarimenti necessari per applicare in busta paga lo sgravio introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60 e pari al 100% dei contributi previdenziali a carico azienda per i datori di lavoro privati che assumono nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Analizziamo la questione in dettaglio.

Bonus assunzioni Zes Unica, l’Inps sblocca lo sgravio contributivo per lavoratori al SudDopo mesi di attesa, l’Inps ha finalmente dato il via libera allo sgravio contributivo per le aziende che vogliono assumere nel Sud con il Bonus Zes Unica.

