La Juventus di Luciano Spalletti sta vivendo una fase di netta crescita, con una squadra che appare sempre più modellata sulle idee del tecnico toscano. Arrivato alla Continassa dopo un inizio di stagione complicato sotto la gestione precedente, Spalletti ha impresso un cambio di marcia evidente: maggiore intensità collettiva, organizzazione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: la mano di Spalletti si vede, risalita concreta

Leggi anche: Iaquinta sui social “Alla Juventus si vede già la mano di Spalletti”

Leggi anche: Juve Sporting Lisbona, per la Gazzetta è «la Vecchia Signora più bella della stagione»! La mano di Spalletti si vede già in due aspetti in particolare

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Spalletti: 'Bremer gioca. Da Gasp c'è da imparare'; Rivoluzione Spalletti: la sua Juventus può davvero farcela a lottare per lo scudetto?; Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; Juventus, Spalletti lancia la modalità guerra totale: Quando stiamo dietro chiusi ho l'ansia e mi girano i cogl***i. Ho paura di non aver mai provato il divertimento.

La mano di Spalletti si vede - Come riporta Gazzetta, Si vede la mano di Spalletti: stessi moduli, Juve diversa Dal punto di vista tattico, Spalletti ha confermato il 3- tuttojuve.com