Gianluca Zambrotta ha espresso il suo sostegno alla Juventus, sperando che riesca a vincere il titolo, ma ha anche sottolineato che ai bianconeri manca un vero centravanti come Vlahovic, che potrebbe fare la differenza in questa fase cruciale della stagione.

Inter News 24 Zambrotta alla Gazzetta dello Sport: «Spero che vinca la Juve! Ai bianconeri manca una punta vera, Vlahovic.». Segui le utlimisse. Gianluca Zambrotta di Derby d’Italia ne ha giocati 14, tutti in bianconero. Il giorno prima della sfida di Sam Siro l’esterno campione del mondo 2006 ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport. SPALLETTI « L’impressione, dopo le gestioni di Motta e Tudor, è che Spalletti abbia trovato la quadra nel gioco. La Juve costruisce molto di più e in modo differente: è il lavoro di Luciano, è indubbio che si veda la sua mano. Manca però ancora qualcosa per ritrovare la Juventus di un tempo e per essere competitivi in tutte le compe tizioni». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zambrotta alla Gazzetta dello Sport: «Spero che vinca la Juve! Ai bianconeri manca una punta vera, Vlahovic…»

Approfondimenti su zambrotta gazzetta

Gianluca Zambrotta elogia Luciano Spalletti, sottolineando come abbia trovato la quadra del gioco della sua squadra, e rivela di sperare che la Juventus possa vincere il derby d’Italia.

Ultime notizie su zambrotta gazzetta

Argomenti discussi: Zambrotta: Juve, devi limitare Dimarco. Che duello Thuram-Lautaro vs Bremer-Kelly.

Zambrotta alla Gazzetta: La Juve ha perso punti pure coi viola...Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juventus e campione del Mondiale 2006 con l'Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei bianconeri che domani sfideranno ... firenzeviola.it

Zambrotta: La Juventus ha fatto bene a blindare Yildiz. Spero che Vlahovic possa restareNel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato di Inter-Juventus, specialmente. tuttomercatoweb.com

Gianluca Zambrotta infiamma Inter-Juventus Come dichiarato a La Gazzetta dello Sport, la rivalità storica è ancora viva: il contatto tra Iuliano e Ronaldo ne è la prova L'ex calciatore bianconero ricorda con piacere le sfide con i nerazzurri, vissute sempre c - facebook.com facebook

Zambrotta: "Juve, la mano di Spalletti si vede, ma manca ancora qualcosa. Yildiz Ora non si "sieda"..." x.com