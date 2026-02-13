Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | guida completa alla personalizzazione del cellulare di Kiryu

In Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, Kazuma Kiryu utilizza un cellulare personalizzato che va molto oltre il semplice strumento di comunicazione. Dopo aver acquistato il telefono nel Capitolo 1 grazie alla promozione di Lalala Mobile, il protagonista può accedere a un sistema complesso con 193 accessori suddivisi in sette categorie diverse.

In Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, il cellulare di Kazuma Kiryu non è un semplice accessorio estetico. Dopo aver acquistato il nuovo telefono nel Capitolo 1 grazie alla promozione di Lalala Mobile, si sblocca un sistema articolato composto da 193 accessori suddivisi in sette categorie. La particolarità è che molte componenti non si limitano a modificare l’aspetto del dispositivo, ma incidono direttamente su combattimento, esplorazione e modalità secondarie. Questa meccanica trasforma il telefono in un vero strumento di ottimizzazione, capace di influenzare la gestione della Heat Gauge, la sopravvivenza negli scontri e persino le performance nelle attività opzionali come Bad Boy Dragon. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

