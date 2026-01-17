Oggi è il World Pizza Day 2026 ecco le proposte ‘bandiera’ dei maestri pizzaioli
Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day 2026, un’occasione per riconoscere l’importanza di questa specialità come simbolo del Made in Italy, della convivialità e della tradizione. In questa giornata, i maestri pizzaioli presentano le loro proposte ‘bandiera’, testimonianza di un patrimonio culinario che unisce gusto, storia e innovazione. Un momento per apprezzare la pizza come elemento di identità e di condivisione.
(Adnkronos) –Il 17 gennaio si celebra il World Pizza Day e con esso un simbolo di Made in Italy, di convivialità, di gioia ma anche di visione. Negli ultimi anni l’intero settore ha conosciuto una forte crescita, che ha portato a un’evoluzione del concetto stesso di pizzeria e di pizza, oggi sempre più legato a ricerca e qualità. Ecco allora alcune proposte di 'pizze bandiera' da tutta Italia dei migliori maestri pizzaioli per questa settimana speciale. – 'La Rinforzata' di Diego Vitagliano (10 Diego Vitagliano a Napoli, Pozzuoli, Bagnoli, Roma). Il maestro degli impasti napoletano continua a sorprendere senza mai perdere la propria identità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
