In Francia c' è una nuova inchiesta per violenze su centinaia di donne che coinvolge un ex funzionario del governo

Sylvie Delezenne è solo una delle oltre 240 donne che hanno subito questa insolita molestia durante dei colloqui. Sei anni dopo le denunce, il processo contro Christian Nègre non è ancora iniziato. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - In Francia c'è una nuova inchiesta per violenze su centinaia di donne che coinvolge un ex funzionario del governo

