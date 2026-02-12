Non solo San Valentino | i cinque eventi da non perdere nel fine settimana

Questo fine settimana offre molto più di semplici appuntamenti romantici. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, tra mostre, spettacoli teatrali e eventi dedicati al Carnevale, ci sono numerose occasioni da non perdere. A Palazzo Tarasconi si apre dal 14 febbraio una mostra dedicata all’Impressionismo, con opere di Monet, Bonnard e altri artisti francesi. La mostra resterà aperta fino a fine maggio, portando i visitatori nel cuore di un movimento artistico che ha segnato la storia.

Mostre, vintage, spettacoli teatrali e appuntamenti per il Carnevale, da venerdì 13 a domenica 15 febbraio

Palazzo Tarasconi, dal 14 febbraio mostra sull'Impressionismo: da Monet a Bonnard

Dal 14 febbraio al 31 maggio il movimento artistico dell'Impressionismo francese sarà protagonista di una.

