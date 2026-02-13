Vota la ballerina su WhatsApp | l' allarme della polizia postale sulla nuova truffa che ruba il profilo

Da frosinonetoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un messaggio da un amico o un parente invita a votare in un contest di ballo. Ma è un inganno per rubare l'identità digitale e chiedere soldi ai contatti della vittima. Ecco come difendersi "Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio". Inizia spesso così, con una richiesta d'aiuto apparentemente innocua proveniente da un numero già presente nella nostra rubrica, l'ultima campagna di phishing che sta colpendo migliaia di utenti WhatsApp. La Polizia di Stato ha lanciato un’allerta massima per informare i cittadini su come evitare di cadere in questa rete. Il raggiro è tanto semplice quanto efficace.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

La nuova truffa "Vota la ballerina" su WhatsApp: l'allerta della polizia postale

La polizia postale ha segnalato una nuova truffa su WhatsApp chiamata

Nuova truffa corre su WhatsApp, come difendersi dalla "ballerina": i consigli della polizia postale

Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp, e questa volta si chiama “ballerina”.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Polizia Postale, l’allarme sulla truffa vota ballerina su WhatsApp; Vota la ballerina, la nuova truffa su WhatsApp che ruba il profilo e invia richieste di denaro; Vota la migliore ballerina ma è una truffa: così si clonano i profili WhatsApp; Truffa della ballerina su WhatsApp, come funziona il ghostpairing svuota conto.

vota la ballerina suVota la ballerina: il messaggio su WhatsApp che ti ruba l’account e mette nei guai amici e parentiArriva da un contatto noto: vota la ballerina. Clicchi, inserisci numero e codice SMS e perdi WhatsApp. Poi chiedono soldi ai tuoi amici ... romait.it

vota la ballerina su‘Vota mia figlia per un concorso di danza’: la nuova truffa che blocca gli accountLa 'truffa della ballerina': un messaggio che chiede di cliccare su un link per votare, ma in realtà si perde l'accesso a WhatsApp ... umbria24.it