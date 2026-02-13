Vota la ballerina su WhatsApp | l' allarme della polizia postale sulla nuova truffa che ruba il profilo

Un messaggio da un amico o un parente invita a votare in un contest di ballo. Ma è un inganno per rubare l'identità digitale e chiedere soldi ai contatti della vittima. Ecco come difendersi "Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio". Inizia spesso così, con una richiesta d'aiuto apparentemente innocua proveniente da un numero già presente nella nostra rubrica, l'ultima campagna di phishing che sta colpendo migliaia di utenti WhatsApp. La Polizia di Stato ha lanciato un’allerta massima per informare i cittadini su come evitare di cadere in questa rete. Il raggiro è tanto semplice quanto efficace.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

