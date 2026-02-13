Vota la ballerina su WhatsApp | l’allarme della polizia postale sulla nuova truffa che ruba il prof

La polizia postale ha lanciato un avviso urgente dopo che molti utenti sono stati vittima di una truffa che coinvolge il messaggio “Vota la Ballerina” su WhatsApp. Questa truffa, che invita a cliccare su link ingannevoli, permette ai criminali di impossessarsi dei profili e di sottrarre dati personali. In alcuni casi, le vittime hanno visto i loro account svuotati di foto, messaggi e contatti senza sapere come sia successo. La polizia invita a prestare attenzione e a non cliccare su messaggi sospetti per proteggere la propria identità online.

