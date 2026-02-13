Voce del verbo brillare

La moda ha riportato sotto i riflettori gli oggetti di tendenza, perché i modelli di ieri tornano a essere protagonisti di oggi. Un esempio sono le scarpe lucide e colorate che, dopo anni di oblio, stanno conquistando le vetrine di molti negozi. Le case di moda ripropongono stili passati, attirando l’attenzione dei giovani che cercano capi originali. La voglia di rinnovare il guardaroba porta a riscoprire pezzi che sembravano dimenticati.

N uovi oggetti del desiderio. Nel mondo della moda, si sa, nulla sparisce per sempre, tutto trova il modo di tornare alla ribalta. Come nel caso delle borse con tracolla gioiello. Come abbinare i colori in Primavera Estate: le accoppiate vincenti per look freschi e sofisticati X Nella Primavera 2026, infatti, le It Bags più desiderate vantano finish metallici ed elementi preziosi, in grado di renderle magnetiche e irresistibili. Tra tocchi d'argento, dettagli dorati, strass e cristalli, le borse con tracolla gioiello si preparano ad elevare la quotidianità, dall'alba al tramonto. Accessori evergreen.