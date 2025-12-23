Modena Medievale visita guidata alla Torre della Ghirlandina e al Palazzo Comunale per immergersi in un' altra epoca
Scopri il cuore storico di Modena con una visita guidata alla Torre della Ghirlandina e al Palazzo Comunale. Promossa dal Comune di Modena in collaborazione con Ar/s Archeosistemi, l’esperienza consente di esplorare le testimonianze medievali della città. L’itinerario, riservato a un massimo di 25 partecipanti, offre un’occasione per conoscere più da vicino le atmosfere di un’epoca significativa del patrimonio locale.
La visita è organizzata dal Comune di Modena, servizio di promozione della città e turismo, in collaborazione con Ars Archeosistemi, ed è aperta a un massimo di venticinque partecipanti. La prenotazione è disponibile online sul sito visitmodena.it. Il ritrovo è fissato alle 17.45 presso la.
Modena Medievale, visita guidata alla Torre della Ghirlandina e al Palazzo Comunale per immergersi in un'altra epoca - Prezzo Il biglietto d’ingresso alla Ghirlandina costa 6 euro, con riduzione a 4 euro per bambini e studenti dai 13 ai 26 anni, residenti nel Comune di Modena e over 65. modenatoday.it
Tour guidato sulla Ghirlandina per scoprire la città medievale - Visita guidata alla Modena medievale: scopri la Torre e il Palazzo del libero Comune, con la sua piazza, la torre civica e il palazzo comunale, in una visita guidata sabato 26 agosto. ilrestodelcarlino.it
Tracce romane sulla torre, tour guidato - Visita guidata alla Torre Civica di Modena per scoprire i segni della città romana e medievale. ilrestodelcarlino.it
Porta San Francesco (Modena) Prendeva il nome dalla vicina chiesa medievale l’antica Porta di San Francesco, già chiamata “di Baggiovara”, che s’apriva nelle mura meridionali della città, in direzione della montagna. Nel 1901 la porta in muratura venne so - facebook.com facebook
