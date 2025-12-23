Modena Medievale visita guidata alla Torre della Ghirlandina e al Palazzo Comunale per immergersi in un' altra epoca

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il cuore storico di Modena con una visita guidata alla Torre della Ghirlandina e al Palazzo Comunale. Promossa dal Comune di Modena in collaborazione con Ar/s Archeosistemi, l’esperienza consente di esplorare le testimonianze medievali della città. L’itinerario, riservato a un massimo di 25 partecipanti, offre un’occasione per conoscere più da vicino le atmosfere di un’epoca significativa del patrimonio locale.

La visita è organizzata dal Comune di Modena, servizio di promozione della città e turismo, in collaborazione con Ars Archeosistemi, ed è aperta a un massimo di venticinque partecipanti. La prenotazione è disponibile online sul sito visitmodena.it. Il ritrovo è fissato alle 17.45 presso la. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da Pranzo

Leggi anche: La Bologna medievale: una visita guidata a tema

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

modena medievale visita guidataModena Medievale, visita guidata alla Torre della Ghirlandina e al Palazzo Comunale per immergersi in un'altra epoca - Prezzo Il biglietto d’ingresso alla Ghirlandina costa 6 euro, con riduzione a 4 euro per bambini e studenti dai 13 ai 26 anni, residenti nel Comune di Modena e over 65. modenatoday.it

Tour guidato sulla Ghirlandina per scoprire la città medievale - Visita guidata alla Modena medievale: scopri la Torre e il Palazzo del libero Comune, con la sua piazza, la torre civica e il palazzo comunale, in una visita guidata sabato 26 agosto. ilrestodelcarlino.it

Tracce romane sulla torre, tour guidato - Visita guidata alla Torre Civica di Modena per scoprire i segni della città romana e medievale. ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.