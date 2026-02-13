Vino la Toscana svela i suoi tesori E’ la Settimana delle Anteprime

La Toscana apre le porte ai suoi vini con la Settimana delle Anteprime, un evento che mette in mostra le nuove annate e le eccellenze della regione. Questa iniziativa nasce dalla volontà di fare squadra tra produttori, distributori e istituzioni, puntando su patti di filiera e progetti concreti per valorizzare il settore. Le aziende si preparano a investire risorse e a esplorare mercati alternativi, lontani dai tradizionali Stati Uniti, sempre più influenzati dalle tensioni commerciali e dai dazi. In questo quadro, l’attenzione si concentra anche sull’uso delle risorse europee, come il recente Pacchetto Vino, che favor

Fare squadra. Per il vino toscano è tempo di azioni concrete tra patti di filiera, iniezione di risorse e progettualità straordinarie, sguardi puntati su mercati e piazze alternativi ai "soliti" Usa oggi inquinati dalle guerre dei dazi, uso attento delle risorse messe in campo dall’ Unione Europea con il recente Pacchetto Vino, in particolare con il sostegno alla promozione e all’enoturismo. Addirittura, il governatore della Toscana Eugenio Giani, scherzando ma non troppo, azzarda un’ipotesi: "Una fiera come a Verona? Può darsi che un giorno ci si arrivi". E’ un auto-invito a più voci, quello che si rivolgono un po’ tutti i soggetti interessati alla vigilia di uno dei momenti clou del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vino, la Toscana svela i suoi tesori. E’ la Settimana delle Anteprime Per le festività la Chiesa di San Giovanni svela il presepe e i suoi tesori La Cina imperiale: Pechino e i suoi tesori Pechino si apre ai visitatori con un mix di storia, potere e simboli che raccontano secoli di vita cinese. Contenuti correlati Argomenti discussi: L’Occhio di Pernice, memoria del Chianti Classico: Pieve di Campoli lo svela a Taste 2026; Spot a Montepulciano con Gaia. Oppo sceglie le Terre di Siena per lanciare i suoi smartphone. Vino, la Settimana delle anteprime toscane da domani a FirenzePartirà domani a Firenze la Settimana delle anteprime di Toscana dedicata al vino. Il debutto al cinema La Compagnia con PrimaAnteprima, dove sarà anche illustrato il report sul comparto vitivinicolo ... ansa.it PrimAnteprima e BuyWine: la Toscana del vino presenta le sue eccellenze, tra sostenibilità e nuovi mercatiVenerdì 13 febbraio al Cinema La Compagnia di Firenze PrimAnteprima apre la Settimana delle Anteprime, mentre l’11 e 12 marzo alla Stazione Leopolda al via BuyWine, che vedrà gli incontri di 175 opera ... intoscana.it Si apre la stagione della promozione del vino toscano. Si parte con #PrimAnteprima in programma venerdì 13 febbraio al Cinema La Compagnia di Firenze, la giornata che apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di Toscana x.com La Toscana del vino riafferma il proprio primato puntando su un binomio inscindibile: qualità e sostenibilità. Il comparto vitivinicolo si conferma asse portante dell’economia rurale toscana, rappresentando il 12% del valore della produzione agricola totale a fro - facebook.com facebook