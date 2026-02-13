Vertice decisivo per il stadio di Cagliari | quando si terrà l' incontro con FIGC e UEFA

Il progetto per il nuovo stadio di Cagliari ha preso una svolta importante: l'incontro tra la FIGC e l’UEFA si terrà tra pochi giorni. La discussione si concentra sulla candidatura della città per Euro 2032 e sulle modalità di realizzazione dell’impianto. I rappresentanti delle istituzioni sportive vogliono definire i dettagli prima di procedere con i passi ufficiali. La decisione potrebbe influenzare anche il futuro del calcio locale e le opportunità di sviluppo per la regione.

La discussione sul nuovo stadio di Cagliari e sulla candidatura per Euro 2032 entra in una fase cruciale. Un vertice tecnico previsto a Roma coinvolgerà rappresentanti istituzionali e responsabili sportivi per chiarire tempi, modalità contrattuali e criteri economici legati all'impianto e al percorso di selezione continentale.

Il nuovo stadio di Cagliari è al centro di un importante sviluppo: la decisione finale potrebbe arrivare già mercoledì, quando si terrà un incontro decisivo con FIGC e UEFA.

