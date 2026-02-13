Verso Inter-Juve Locatelli | Siamo carichi partita molto importante

Il centrocampista dell’Inter, Manuel Locatelli, ha dichiarato di essere molto motivato prima della sfida contro la Juventus, partita fondamentale per il campionato. La gara, in programma domani, rappresenta un’occasione cruciale per i nerazzurri di consolidare il primo posto in classifica e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. La Juventus, rimasta senza chance in coppa, punta invece a rafforzare la sua posizione in zona Champions. Questa sfida ha già acceso l’interesse tra i tifosi, che si aspettano un match ricco di emozioni.

Torino, 13 febbraio 2026 – Inter-Juve, il derby d'Italia da non fallire. Vale per i nerazzurri, in fuga Scudetto e intenzionati a non far avvicinare Milan e Napoli, vale per la Juve, che rimasta fuori dalla Coppa Italia e ora cercherà di confermarsi nei primi quattro posti per disputare di nuovo la Champions League. Poi c'è la rivalità, mai sopita, sempre viva, anche se oggi non si gioca per lo Scudetto dato il margine importante dell'Inter sulla Vecchia Signora, ma la partita resta di quelle sentite e che nessuno vuole perdere. Per i bianconeri partono due settimane importanti, infarcite di scontri diretti in campionato e con la doppia sfida al Galatasaray per accedere agli ottavi di finale di Champions League.