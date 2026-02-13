Locatelli Energie recuperate siamo carichi e pronti per sfidare l' Inter

Locatelli ha dichiarato che la squadra si sente energizzata dopo aver recuperato le forze e si sente pronta a affrontare l’Inter, in vista della partita di domani. La squadra ha lavorato duramente negli ultimi giorni, concentrandosi su allenamenti intensi e recupero muscolare, per arrivare al meglio alla sfida.

TORINO - "E' stata una settimana in cui abbiamo recuperato energie fisiche e mentali in vista delle tante partite che ci attendono, ci siamo preparati al meglio per la sfida di domani. Siamo carichi e pronti, non vediamo l'ora di giocare". Manuel Locatelli presenta così in conferenza stampa il Derby d'Italia contro l'Inter, valido per la 25esima giornata di campionato. "Sappiamo tutti l'importanza della gara di domani, conosciamo la loro forza, sono giocatori che stanno insieme da tempo ed è una squadra matura. A noi manca un po' questa maturità, dovevamo vincere qualche partita 'sporca', ma abbiamo sempre margini di miglioramento e ora abbiamo acquisito maggiore consapevolezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

