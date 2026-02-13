Verissimo | anticipazioni e ospiti di sabato 14 e domenica 15 febbraio Cosa c’è da sapere

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, Silvia Toffanin apre le porte di ‘Verissimo’ dedicando due puntate speciali all’amore, con ospiti che raccontano storie di coppie famose e recenti.

Come ogni weekend arriva ‘Verissimo’ e, nel finesettimana dedicato agli innamorati, il sentimento più dolce del mondo sarà al centro di racconti e interviste. Nuove coppie, grandi ritorni e volti emergenti del cinema e della tv: ecco tutto ciò che vedremo. Sabato 14 febbraio: chi ci sarà. La puntata di sabato 14 febbraio andrà in onda a partire dalle 16:30. Melissa Satta, che ha spento da poco 40 candeline, è pronta a raccontare questo nuovo capitolo della sua vita. In studio anche il giovane attore Saul Nanni che sarà a breve nelle sale con il film ‘La gioia’. Protagonisti di due intense interviste saranno, invece, il coreografo Luciano Cannito e Marina La Rosa, una delle protagoniste più amate e ricordate del primo ‘Grande Fratello’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

