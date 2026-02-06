Sabato e domenica, ‘Verissimo’ torna con un nuovo appuntamento ricco di storie e sorprese. Gli ospiti in studio racconteranno gioie, dolori, incontri familiari e nuovi amori, mentre si fanno già conoscere anticipazioni sui progetti futuri e celebrazioni di carriera. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di emozioni e rivelazioni che rendono il programma sempre più seguito.

Gioie, dolori, nuovi progetti, incontri familiari, nuovi amori e celebrazioni di carriere sfavillanti: tutto questo è ‘Verissimo’. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i volti noti della tv sabato 7 e domenica 8 febbraio. Ecco chi ci sarà. Gli ospiti di sabato 7 febbraio. La puntata di sabato 7 febbraio andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Giorgia Wurth tra le protagoniste della fiction ‘Colpa dei sensi’, in onda su Canale 5. In studio ci sarà anche Serra Yilmaz, attrice turca ospite a ‘Verissimo’ per la prima volta. Esordio nel salotto di Canale 5 anche per Matteo Paolillo, celebre volto di ‘Mare Fuori’ e tra poco nelle sale con il film ‘ Io + te ’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Verissimo, ospiti e anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 febbraio. Cosa c'è da sapere

