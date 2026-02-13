Lo slalom gigante è la specialità più importante dello sci, perché. è lo sci. La sciata naturale, sin dai primordi, si può descrivere come un gesto che - agonisticamente parlando - è lo slalom gigante: la discesa lungo un pendio più o meno ripido con alternanza di curve a intervalli regolari, ritmo sincopato ma non frenetico. Nell'aiutare i ragazzi che si avvicinano all’agonismo, i maestriallenatori spiegano che per cercare il ritmo di sciata ci si può aiutare “sentendo” la propria respirazione: inspira-espira a ritmo naturale, così si crea l’armonia basilare del gigante. Quindi si inspira rapidamente in fase di distensione (inversione di curva) e si continua la fase di piegamento (conduzione della curva) seguendo l'espirazione graduale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Veloci e con denti da squalo: gli sci da gigante, come F1 della neve

