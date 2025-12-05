I Treni della neve tornano in Piemonte | dalla Lombardia alle piste da sci con un unico biglietto

A partire da sabato 6 dicembre sarà possibile raggiungere le piste di Domobianca anche in treno. La stazione sciistica del Vco fa infatti parte anche quest'anno, il terzo, dell'iniziativa "Treni della neve", promossa da Trenord.Si tratta di pacchetti treno+navetta+skipass per una o più giornate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

