vandalizzati new jersey e cartelli nella zona artigianale di riccione

La barriera posta al centro di viale Sangiovese, nella zona artigianale di Riccione, per impedire lo svolgimento di gare clandestine, o comunque l’uso improprio delle carreggiate, è stata vandalizzata. Era stata appena posizionata, quando a inizio settimana ci è accorti che un pesantissimo new jersey in calcestruzzo è stato appositamente ribaltato. A terra rotti sono finiti anche tutti i segnali stradali posti per l’occasione sulla carreggiata. Erano dodici verticali e bifacciali, è stato possibile recuperarne solo due. Non si capisce bene come sia successo, ma per come sono state trovate le cose, si esclude l’incidente, non c’è infatti alcuna prova che avvalori questa ipotesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

