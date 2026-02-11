Un nuovo supermercato sta per aprire nella zona artigianale di San Giovanni. Si tratta di un Eurospar che sorgerà tra via dei Castagni, via Malpasso e via dei Salici nei prossimi mesi. I lavori sono in corso e presto i cittadini potranno fare la spesa in un punto vendita più vicino.

Sarà un Eurospar il nuovo supermercato destinato a sorgere nei prossimi mesi nella zona artigianale di San Giovanni, tra via dei Castagni, via Malpasso e via dei Salici. Si tratta di un punto vendita di grandi dimensioni, con i lavori che sono già partiti e pochi giorni fa, la società di gestione ha organizzato tre giornate di recruiting per il personale, selezionando una trentina di persone che entreranno a far parte del nuovo organico. Secondo la sindaca Michela Bertuccioli, "l’intervento non rappresenta solo un’occasione occupazionale, ma anche un passo decisivo nella riqualificazione di un’area in attesa di un nuovo impulso da anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nella zona artigianale è in arrivo un Eurospar

