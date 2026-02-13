Valanga si stacca a Valbondione e investe due sciatori fuoripista

A causa di una valanga staccatasi a Valbondione, due sciatori sono rimasti coinvolti mentre erano fuori pista. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 di venerdì 13 febbraio, quando un uomo di 50 anni è stato travolto dalla massa di neve. La scena si è svolta nelle zone più isolate del comprensorio sciistico, mettendo in pericolo la vita dei due appassionati di sport invernali.

Valbondione. Un uomo di 50 anni è stato investito da una valanga poco prima delle 12.30 di venerdì 13 febbraio. A quanto pare, lo sciatore era impegnato in un fuoripista insieme a un’altra persona. Sul posto due elicotteri, l’ambulanza e i tecnici del Soccorso alpino. Il ferito non sarebbe in gravi condizioni. Un episodio molto simile si era verificato a fine gennaio a Foppolo, in alta Valle Brembana. La valanga si era staccata dal versante, coinvolgendo nove sciatori. A provocare il distacco era stata l’attività fuoripista. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su valanga stacca

Questa mattina in Valtellina due sciatori sono morti dopo essere stati travolti da una valanga.

Una valanga si è staccata questa mattina a Foppolo, coinvolgendo nove sciatori che stavano facendo fuoripista tra Pitarocca e Valgussera.

Ultime notizie su valanga stacca

Argomenti discussi: Si stacca una valanga a 1.600 metri di quota sul Monte Lussari, muore 33enne; Valanga si stacca ad Albosaggia, c’è un morto: un’altra persona è dispersa; Due freerider finlandesi morti nella valanga a Solda in Alto Adige durante un fuoripista: l'amico si è salvato; Travolto da una valanga sul monte Lussari, muore snowboarder friulano.

Grossa valanga si è staccata dalla Pista Cinzano sul Monte TerminilloTra la notte ed il mattino odierno una grossa valanga si è staccata dalla Pista Cinzano sul Monte Terminillo, coinvolgendo tutta l’area fino a 100 metri dal Rifugio Capannaccia. L’ottimo lavoro svolto ... rietinvetrina.it

Escursionista estratto vivo da valanga dopo tre oreItaliano non residente in Valle è stato individuato da una unità cinofila del Sagf, intervenuto insieme a Soccorso Alpino Valdostano, Forestali, Vigili del fuoco volontari e professionisti ... rainews.it

Una valanga di grandi proporzioni si è staccata dal ghiacciaio della Brenva, sopra Courmayeur, regalando immagini spettacolari ma allo stesso tempo preoccupanti. La massa nevosa ha generato un potente “soffio” che si è propagato fino al fondovalle, sollev - facebook.com facebook

Milano Cortina: insulti per il podio mancato, biatleta Voigt stacca i social. La tedesca evita 'la solita valanga di commenti' #ANSA x.com