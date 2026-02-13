Vaiana – La Prescelta dell’Oceano – Il Musical lo spettacolo ad Avellino

A Avellino, centinaia di spettatori si sono radunati nel teatro Nicola Rossi per assistere a “Vaiana – La Prescelta dell’Oceano – Il Musical”, uno spettacolo che ripropone con musica dal vivo e effetti speciali le avventure della giovane esploratrice polinesiana, il tutto per celebrare il successo del musical portato in scena da una compagnia di artisti locali e internazionali.

Grande attesa ad Avellino per “Vaiana – La Prescelta dell’Oceano – Il Musical”, lo spettacolo coinvolgente ispirato al celebre film Disney Oceania. L’appuntamento è fissato per domenica 15 febbraio alle ore 18.00 al Teatro Eliseo, dove il pubblico – grandi e piccoli – potrà immergersi in un viaggio emozionante tra musica, avventura e magia. Sul palco prenderà vita la straordinaria storia di Vaiana, la giovane e coraggiosa protagonista scelta dall’oceano per salvare il suo popolo. Accanto a lei l’irresistibile semidio Maui, compagno di un viaggio ricco di sfide e scoperte. Lo spettacolo propone canzoni eseguite dal vivo, coreografie spettacolari e scenografie suggestive che ricreano le atmosfere esotiche e avventurose tanto amate dal pubblico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

