Natale ad Avellino in Piazza Castello lo spettacolo delle Fontane Danzanti Cazacu’s

L’Amministrazione Comunale di Avellino è lieta di invitare cittadini e visitatori a uno degli appuntamenti più suggestivi del programma natalizio 2025: lo spettacolo delle Fontane Danzanti Cazacu’s, in programma sabato 27 dicembre in Piazza Castello, con due esibizioni: la prima alle ore 18:30. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Le Fontane Danzanti illuminano Avellino tra acqua e musica

Leggi anche: La meraviglia delle “fontane danzanti”, ma anche mostre, concerti e mercatini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cosa fare nel weekend dal 19 al 21 dicembre ad Avellino e in provincia; Avellino Christmas Village 2025: mercatini, spettacoli e pista di ghiaccio in Piazza della Libertà; Ecco il Natale 2025 di Montefusco; Cosa fare ad Avellino e dintorni durante le festività natalizie: ecco gli eventi in programma.

Natale, la città si accende: ecco il Christmas village ad Avelino - È tutto pronto infatti per il primo fine settimana delle festività, che culminerà domani con la ... ilmattino.it

Città di Castello si accende per il Natale: un lungo fine settimana di eventi tra mercatini e Retrò Christmas Edition - Città di Castello si avvicina al giorno di Natale con un fine settimana lungo ricco di eventi e iniziative pensate per vivere appieno l’atmosfera delle festività. corrieredellumbria.it